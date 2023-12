La vita è

più bella

insieme a un

amico a 4

zampe !

Ti prendi cura di me?

ALATRI

Adotta

un cane

nel

mese di dicembre in un canile convenzionato

con il Comune di Alatri

Riceverai una fornitura di cibo gratis

per info: https://www.comune.alatri.fr.it/ tel: 0775/448336-0775/448303

L’assessore all’Ambiente Dott.ssa Erika Santobianchi

Il Sindaco

Dott. Maurizio Cianfrocca