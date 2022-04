Sabato 9 aprile 2022 – Dallo spoglio delle schede delle RSU 20222 la UIL FPL Basilicata registra un successo importante che conferma e rafforza il suo primato nella Sanità regionale e nelle autonomie locali, conquistando oltre il 35% dei consensi in queste RSU. Nello specifico, per quanto riguarda Sanità raggiunge punte straordinarie del 44% nell’AOR San Carlo e del 37 % all’ASP. E ancora. La UIL FPL è largamente in testa sia all’ARPAB e inoltre il 50% dei comuni dell’intera regione.

“Questo straordinario risultato – dichiara Antonio Guglielmi, segretario regionale UIL FPL Basilicata – viene ottenuto all’interno di una straordinaria partecipazione al voto che si attesta tra 85 e 90. È del tutto evidente che il sindacato è ancora attrattivo, sa essere contemporaneo, e svolge una straordinaria funzione di difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.