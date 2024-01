La Supercoppa Italiana 2024: Controversie e Aspettative, senza Juventus e Milan vale meno

Il Via Ufficiale della Supercoppa

La Supercoppa Italiana 2024 prenderà ufficialmente il via oggi, con la speranza della Lega Serie A di dissipare le polemiche degli ultimi mesi. Perfino ieri, alla vigilia della sfida tra Napoli e Fiorentina (calcio d’inizio alle ore 20 italiane all’Al-Awwal Park di Riyad con diretta su Italia 1), le polemiche sono risuonate nelle orecchie dell’ad Luigi De Siervo e dei giornalisti italiani presenti in Arabia Saudita.

Le Aspettative dei Tifosi

La popolazione saudita, fra giornalisti e tifosi, manifesta il desiderio di vedere squadre di prestigio come Milan e Juventus. Le domande sorgevano spontanee: “Perché a Riyad sono state mandate squadre come Fiorentina e Lazio, al posto delle ambite Juventus e Milan?” Una domanda che ha attirato l’attenzione degli appassionati e ha portato l’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, a spiegare in conferenza stampa la formula della Supercoppa, assicurando che la sfida tra Napoli e Fiorentina sarà comunque emozionante.

Il Valore Economico della Supercoppa

Nonostante le controversie, la Supercoppa si rivela un torneo dalle ricadute economiche significative. Il vincitore incasserà 8 milioni di euro, il secondo qualificato guadagnerà 5 milioni, e persino le due semifinaliste sconfitte riceveranno un benefit da 1,5 milioni di euro ciascuna. Un introito totale di 24 milioni di euro, di cui una parte sarà destinata alla Lega Calcio e agli altri club partecipanti. In pratica, con soli 3 incontri da disputare, questa competizione farà guadagnare ai club italiani più dell’intera Coppa Italia. Nonostante le possibili lamentele dei tifosi italiani, la prospettiva economica sembra sorridere alle squadre.

Le Prospettive Future

Anche se i tifosi italiani potrebbero restare insoddisfatti per le trasferte complesse e la presenza limitata a Riyad, la Serie A continuerà a esportare la Supercoppa lontano dai confini nazionali. La competizione, parte di un accordo da 24 milioni di euro, manterrà la sua collocazione internazionale anche nelle edizioni future, contribuendo a consolidare il prestigio del calcio italiano oltre i confini nazionali.

In conclusione, nonostante le controversie iniziali, la Supercoppa Italiana 2024 promette emozioni sul campo e benefici economici che potrebbero cambiare il volto del calcio italiano.