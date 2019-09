La sinagoga più antica d’Europa potrebbe essere a Matera

I Rabbini Bruno Fiszon e Herschel Gluck, rispettivamente il consigliere scientifico del Rabbino capo di Francia e l’Ufficiale dell’Obe, credono che la scoperta Materana sia la sinagoga più antica d’Europa.

A Matera potrebbe trovarsi la sinagoga più antica d’Europa, risalente a prima della nascita di Cristo. Ne sono convinti i Rabbini Bruno Fiszon e Herschel Gluck che hanno visitato, accompagnati dal Sindaco, Raffaello De Ruggieri, il luogo che l’artista materano Donato Rizzi ha scoperto e sta studiando da oltre 10 anni. Bruno Fiszon è il Rabbino di Metz, veterinario e consigliere scientifico del Rabbino capo di Francia, mentre Herschel Gluck, Ufficiale dell’Obe, il prestigioso Ordine dell’Impero Britannico per il suo contributo al dialogo interreligioso, è stato impegnato come mediatore di Pace in diverse aree di conflitto come il Sudan e l’ex Jugoslavia.