Ripresa delle attività di R&S nel 2021

Per la R&S intra-muros si sono spesi nel 2021 circa 26,0 miliardi di euro, il 3,8% in più dell’anno precedente .

Cresce la spesa in R&S delle istituzioni pubbliche (+9,7%) e delle Università (+7,9%) e si mantiene costante l’incremento nelle istituzioni private non profit (+1,9%).

Le imprese sembrano invece aver superato solo in parte la crisi pandemica: la spesa che hanno complessivamente sostenuto aumenta appena dell’1,1%. La buona capacità di recupero è da attribuire alla grande impresa (+3,8%), mentre è in marcata flessione la spesa delle PMI (-4,5%).

Per il 2022, i dati preliminari indicano una riduzione della spesa in R&S delle imprese del 2,9% rispetto al 2021. Segnali di ripresa sono stimati per il 2023

(+5,2% sul 2022).

Tutti i dati aggiornati sono disponibili all’interno del corporate datawarehouse di I.Stat, tema Imprese – Ricerca e sviluppo.