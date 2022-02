La regina Elisabetta è positiva al Covid

La regina Elisabetta II è risultata positiva al Covid-19.

Lo fa sapere Buckingham Palace. La sovrana britannica, che ha 95 anni e che sta riscontrando “sintomi lievi simili ad un raffreddore”, continuerà comunque con tutta probabilità ad adempiere ai suoi compiti meno impegnativi da Windsor nella prossima settimana.

Elisabetta II è risultata positiva dopo essere stata in contatto diretto con il principe Carlo nella settimana in cui quest’ultimo risultava per la seconda volta contagiato dal virus.

Pioggia immediata di messaggi augurali, dal Regno Unito e dal mondo, alla 95enne regina Elisabetta.

In prima fila ci sono i principali esponenti politici britannici e i leader di tutti i partiti, a cominciare dal primo ministro Tory, Boris Johnson, che in un tweet ha scritto di essere “sicuro di parlare per tutti nell’augurare a Sua Maestà la Regina una piena guarigione dal Covid e il rapido ritorno a una salute buona e vibrante”. Fra i più tempestivi a farsi avanti via Twitter per manifestare solidarietà e vicinanza verso la sovrana – sullo sfondo di un clima che non può nascondere una certa ansia – spiccano anche il ministro della Sanità, Sajid Javid, il cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, e il numero uno dell’opposizione laburista in Parlamento, Keir Starmer.

La regina si fa viva, messaggio per oro Gb a Pechino 2022 – La regina Elisabetta ha firmato un messaggio di auguri al team britannico vincitore dell’oro olimpico a Pechino 2022 nel curling, suo primo, immediato atto pubblico dopo la notizia del contagio “lieve” da Covid. Nel testo la sovrana 95enne rivolge le congratulazioni “più calorose” alla squadra femminile, salita sul gradino più alto del podio all’ombra dell’Union Jack dopo l’argento conquistato nei giorni scorsi da quella maschile, sottolineando di volersi unire ai complimenti di tutto il Regno Unito verso gli atleti protagonisti di “una straordinaria prestazione” e di “un grande successo”. Il curling è la sola disciplina sportiva ad aver portato medaglie ai britannici in questa edizione dei giochi invernali: chiusisi oggi in Cina per il Regno – tradizionalmente molto più competitivo alle olimpiadi estive – con un bottino finale limitato appunto a un oro e a un argento.