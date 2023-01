Il prof. Paolo Gallina, docente di Robotica del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Trieste, ha pubblicato in questi giorni un nuovo saggio con le edizioni Mimesis, dal titolo “La protoarte dei robot. Quando l’arte, la robotica e l’intelligenza artificiale si intrecciano“.

Viviamo in una società in cui la tecnologia è entrata in simbiosi con le nostre vite. Inevitabilmente anche l’arte è stata toccata dalle ultime frontiere del sapere. Questo saggio esplora i punti di contatto esistenti tra la robotica e l’arte, tra il rigore della scienza e la libertà dell’azione pittorica, tra la percezione e il senso estetico. Con un’analisi multidisciplinare e traendo dalla propria esperienza personale di robotico e artista, l’autore presenta un’attività espressiva dell’uomo – quella dell’arte robotica – che sta compiendo i primi passi nella nostra dimensione umana.

https://www.libreriauniversitaria.it/protoarte-robot-quando-arte-robotic…