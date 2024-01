La Protesta dei Trattori a Parma: Disagi in Tangenziale

Una Mobilitazione Agricola che Attraversa l’Europa

Nella mattina del 25 Gennaio 2024, Parma si unisce alle molte città italiane ed europee dove i trattori si muovono in segno di protesta contro il Green Deal e per chiedere protezione di fronte all’avvento del cibo sintetico. La mobilitazione, partita da Germania e Francia, ha raggiunto anche l’Italia, con agricoltori che contestano le politiche agricole europee e richiedono interventi governativi a loro sostegno.

Il Dialogo Strategico e le Parole di Ursula von der Leyen

La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha sottolineato l’importanza del dialogo con gli agricoltori, riconoscendo il ruolo cruciale che svolgono. Nel corso del dialogo strategico, ha affermato: “Dobbiamo superare questa polarizzazione con il dialogo. Il nostro obiettivo è sostenere i vostri mezzi di sussistenza e garantire la sicurezza alimentare dell’Europa.”

Sfide e Impegno Verso il Green Deal

Von der Leyen ha ricordato le sfide portate dalla guerra e dal Green Deal, sottolineando l’urgenza di miglioramenti nel settore agricolo. Ha elogiato gli agricoltori europei per fornire il cibo più sano e di qualità del mondo, nonostante le sfide di un mercato globale competitivo. La presidente ha enfatizzato l’impegno verso gli obiettivi del Green Deal, nonostante le divergenze su diverse questioni.

Una Chiamata all’Unità per Preservare il Futuro

Trovarsi d’accordo su una visione comune non è facile, ma von der Leyen ha sottolineato che è un’immensa opportunità per plasmare l’economia del futuro e preservare l’essenza della vita europea. Ha concluso affermando: “Dipendiamo tutti dalla nostra campagna.”

La Protesta a Parma: “Lo Stato ci ha Tradito”

A Parma, la protesta è accompagnata da un senso di tradimento da parte dello Stato. Circa 40 trattori hanno attraversato la città, chiedendo sostegno per valorizzare il “Made in Italy,” richiedendo un maggiore appoggio sindacale e agricolo, e un giusto prezzo per i loro prodotti.

Nuova Struttura Organizzativa per la Gestione dei Rifiuti

In un’altra importante notizia per Parma, è stata costituita la “Iren Ambiente Parma,” un’organizzazione dedicata alla gestione dell’igiene urbana e del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio cittadino e provinciale parmense.

Conclusioni: Un Futuro da Costruire con Dialogo e Solidarietà

In conclusione, la protesta dei trattori a Parma riflette una realtà più ampia che coinvolge gli agricoltori europei. Il dialogo e la solidarietà sono chiavi per superare le sfide attuali e plasmare un futuro sostenibile per l’agricoltura e l’intera comunità europea