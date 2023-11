La presidente chiarisce la situazione dopo l’attacco informatico

L’intervento della presidente ha dato il via a un acceso dibattito. Il primo ad intervenire è stato il consigliere Giovanni Dominici, che ha lamentato il ritardo nella comunicazione alla minoranza dell’attacco informatico: “Siamo venuti a conoscenza di una operatività ridotta, in alcuni casi sospesa – ha detto -. I dipendenti hanno lamentato una perdita di dati con una relativa difficoltà a rispettare le scadenze imposte dai progetti legati al PNRR. Alla base di queste considerazioni chiedo alla presidente di rassegnare le dimissioni”. Preoccupazione per l’attacco informatico è stata espressa, poi, dalla consigliera Catia Degli Esposti che ha ribadito la mancata informazione sull’accaduto, mettendo in risalto come la gara di giugno per assicurare una copertura al sistema informativo sia andata deserta. Concorde sul chiedere spiegazioni sulla copertura assicurativa anche il consigliere Gino Puletti, che ha invitato la maggioranza ad avere un atteggiamento più costruttivo, di confronto sulle situazioni di crisi. Secondo il consigliere Jacopo Barbarito attacchi di questo genere possono colpire chiunque, ma “è ancora presto per valutare gli effetti, viste le criticità che abbiamo riscontrato in questo periodo”.

Nel prendere la parola la consigliera Letizia Michelini ha parlato di azione denigratoria rispetto al grande lavoro svolto da tutti gli uffici dell’Ente in questo momento di difficoltà: “La cybersecurity è una materia delicata e nonostante tutte le precauzioni che possono essere prese, i rischi non potranno mai essere pari a zero”. Sulla stessa linea David Fantauzzi ha ricordato che gli attacchi hacker in Italia sono in crescita: “Non siamo l’unico Ente ad aver subito questo genere di danni, basta fare una piccola ricerca e guardare i dati. Certi episodi dovrebbero unire le forze politiche, è imbarazzante che l’opposizione strumentalizzi questa situazione”.

L’invito a fare squadra è arrivato anche dal vice presidente Moreno Landrini, affinché la struttura continui la sua attività: “E’ normale che ci sia preoccupazione – ha detto -, ma ormai credo che la situazione sia rientrata. L’impegno economico messo a disposizione dall’Ente sulla cybersicurezza rassicura per il futuro”.

In conclusione la presidente Proietti ha risposto al gruppo di minoranza che sia lei stessa sia i tecnici coinvolti nonché i dirigenti hanno agito nel pieno rispetto delle normative e, per quanto riguarda il proprio operato, nel pieno rispetto della condivisione politica che è stata fatta anche con la minoranza – come in questa sede – e non è né scontata per quanto riguarda questioni tecniche gestionali ed indipendenti dalla volontà politica, né tantomeno la condivisione con le minoranze è stata mai adottata in casi di attacchi hacker ad altri enti pubblici umbri. “Per quanto riguarda la questione della gara andata deserta – ha precisato – le motivazioni possono essere varie, credo piuttosto che serva rispetto per chi lavora con dedizione nell’Ente”.

Infine, ha sollecitato la minoranza a rapportarsi con i politici su temi attinenti la politica e a non attaccare tecnici e dipendenti che meritano rispetto come lavoratori e come persone.