16 dicembre 2023

Campo di Atletica AiCS Bruno Zauli (ex campo CONI) – Frosinone

ore 9:00

la Passeggiata di Babbo Natale

Evento dedicato all’inclusione con la partecipazione di tanti bambini e ragazzi “Speciali”

– Vestitino di Babbo Natale per tutti i bambini

-La passeggiata sarà aperta da cavalli che faranno da battistrada e Babbo Natale

-I Giochi del Sorriso

– Animazione

– Babbo Natale in persona consegnerà un pacco dono ricordo -Marcia non competitiva a passo libero aperta a tutti,

adulti, nonni, bambini, cani, gatti e altri animali da passeggio – Tanto divertimentio

FROSINONE

I GIOCHI

DEL SORRISO

AiCS

Patrocinio del Comune

di Frosinone