La metro di Parigi sciopera, si generano 600km di ingorghi

Dopo lo stop di treni e metro, traffico da capogiro



secondo giorno di sciopero indetto dai sindacati del trasporto pubblico: Traffico “monstre” tra la capitale e il suo hinterland , a partire da quelli della Sncf (treni) e Ratp (bus e metropolitane) per contrastare la riforma delle pensioni proposta dal presidente Macron. Secondo il sito informativo urbano Sytadin, verso le ore 18:00, erano quasi 600 i chilometri di ingorghi, un numero ben superiore alla media (450 km) per l’ora di punta del traffico parigino . I sindacati hanno dichiarato che lo sciopero dei trasporti pubblici proseguira’ nei prossimi giorni, secondo indiscrezioni assolutamente non confermate potrebbe addirittura protrarsi fino a giovedì 12, mentre c’è chi vorrebbe scioperare ulteriormente fino a Natale.