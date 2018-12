Dopo tanti tira e molla, la tanto temuta Manovra adesso arriva alla Camera e aspetta il voto di fiducia.

La Manovra arriva alla Camera e divide gli schieramenti politici ancora di più. Il voto finale sul provvedimento arriverà domani mattina alle 9.

La situazione ovviamente non è delle migliori. L’opposizione sta diventando sempre più irrequieta ogni giorno che passa. Federico Fornaro di Liberi e Uguali ha commentato: “Avremmo voluto vedere il presidente Fico difendere le prerogative della Camera. Rivendico la centralità del Parlamento in un corretto equilibrio tra potere esecutivo e legislativo, che con questa manovra avete colpevolmente alterato.”

+Europa ha dichiarato che per protesta non parteciperà al voto finale.

Giorgio Mulé di Forza Italia ha definito la Manovra come. “La manovra degli inganni, festeggiatela pure al balcone, come siete abituati a fare. Facevate i gradassi la scorsa estate, siete arrivati a farvi dettare la manovra. Siete passati dalla museruola all’informazione alla disgustosa tappa odierna che narcotizza il Parlamento. Oggi chiudete il ballo dei dilettanti”.

Graziano Delrio del Partito Democratico conclude: “È una delle pagine più buie della storia della Repubblica. Avete impedito l’esercizio sacrosanto che la nostra Costituzione prevede. Oggi non siamo stati messi in grado di votare nemmeno un articolo di questa legge di bilancio. Sapete benissimo che non farete la prossima manovra altrimenti non l’avreste fatta così, scaricando tutti i costi nel prossimo anno e tutti gli oneri sulle nuove generazioni”.