La legge salva suicidi, ci saranno 6 incontri per parlarne.

Intervento di Codacons con sportello di orientamento sociale.

Ci saranno 6 incontri per spiegare come fuxnziona la procedura di esdebitazione, la quale permette di alleviare parzialmente i propri debiti ed evitare inutili “stragi”. “Abbiamo risolto diverse situazioni”, ha detto Sara Verardo, referente del progetto ministeriale. Come “l’anziano che aveva più di 900 mila euro di debiti, chiuso con 100 mila”.

Gli incontri sono alle 20.30 al Csv di Aosta (21 febbraio), a Nus (via Aosta 13, 28 febbraio), a Morgex (piazza principe Tomaso 6, 6 marzo), Saint-Pierre (loc. Tache 1, 13 marzo), Verrès (via Caduti della libertà 20, 27 marzo), Pont-Saint-Martin (via Chanoux 122, 3 aprile).