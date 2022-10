La lega eSport di NBA 2K può diventare grande quanto la stessa NBA?

Tra i videogiochi sportivi di maggior successo in Italia, dietro a FIFA esiste principalmente NBA 2K il gioco dedicato al basket che domina completamente il mercato dei cestistici da ormai moltissimi anni. Realizzato dal team di sviluppatori di 2K, Il gioco di basket esce annualmente un po’ come succede al titolo calcistico di Electronic Arts. Infatti il 9 settembre di quest’anno uscirà NBA 2K23 sulle nuove console di Sony e Microsoft e su PC, con una copertina che tiene fede al suo numero dato che vedrà protagonista il grande Michael Jordan, il leggendario numero 23 dei Chicago Bulls tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, considerato ancora oggi da molti il giocatore più forte di tutti i tempi.

Anno dopo anno la serie di NBA 2K è diventata sempre più realistica e attenta ai dettagli, ma la vera rivoluzione si è avuta a partire dal titolo uscito a fine 2017 che ha introdotto per la prima volta i campionati eSport ufficiali legati a questo videogioco, che in pochissimi anni sono cresciuti a dismisura tanto che molti team ufficiali dell’NBA partecipano con le proprie squadre virtuali.

La crescita della lega eSport di NBA 2K

La lega eSport di NBA 2K è nata intorno alla fine del 2017, dopo che in passato si erano tenuti alcuni tornei sponsorizzati da Take-Two stessa. Ormai siamo giunti alla quinta edizione del torneo che vede una sorta di percorso parallelo al campionato ufficiale dell’NBA, tra campionato, playoff e la finale per determinare il campione. Negli ultimi anni gli eSports sono cresciuti tantissimo, specialmente quelli sportivi, che conquistano sempre più fan su piattaforme come Twitch e YouTube, tanto da creare un mercato parallelo ai veri sport. Già molti videogiochi come League of Legends e Overwatch hanno dei veri e propri campionati che possono essere seguiti anche dal vivo in varie parti del mondo come se fossero dei veri sport dai fan dei tanti pro player presenti. Alcuni titoli sono persino diventati oggetto di scommesse su siti come Unibet, dove oltre alla possibilità di partecipare a scommesse sportive è possibile anche giocare ai casinò online italiani, dove ad esempio è possibile scommettere su League of Legends. Dunque non sorprenderebbe affatto un giorno vedere anche scommesse sulla lega eSport di NBA 2K, d’altronde le scommesse sulle partite dell’NBA Esistono già.

Al momento la eSport League di NBA 2K vede la partecipazione di 24 squadre, di cui 22 affiliate a veri team dell’NBA. Ogni partita viene giocata da 5 giocatori contro altri 5 utilizzando personaggi unici che non rappresentano giocatori reali dell’NBA come succede normalmente nel gioco classico. La finale dello scorso anno ha visto un pubblico di oltre un milione di appassionati soltanto su Twitch, ma ormai da alcuni anni le partite vengono trasmesse anche sul famoso canale sportivo americano ESPN, dove è possibile vedere i match anche tramite l’app ufficiale della rete televisiva. Una crescita davvero importante che sta rendendo sempre più famoso il campionato di NBA 2K.

Basket virtuale e basket reale

È ancora presto per comprendere le potenzialità della lega eSport di NBA 2K, d’altronde stiamo parlando di un campionato virtuale nato soltanto 5 anni fa e che ha dovuto superare il periodo della pandemia. Nonostante ciò i risultati sono stati incredibili in questi pochi anni di attività. I milioni di spettatori che assistono al campionato e i tanti sponsor che hanno deciso di aderire all’iniziativa, hanno convinto la stessa NBA a credere nel progetto e a promuovere la lega eSport creata insieme al publisher di videogiochi Take-Two Interactive, responsabile della pubblicazione della serie degli NBA 2K.

È facile prevedere come in futuro, con l’aumento di pubblico cresciuto con le nuove tecnologie e con i videogiochi, ci saranno sempre più persone a interessarsi al fenomeno degli eSports in generale, che probabilmente potrebbero diventare così grandi da essere realmente seguiti come un qualsiasi sport classico. I numeri parlano chiaro e attualmente i giochi competitivi virtuali sono in costante crescita in tutto il mondo, compreso il nostro paese che è sempre più attento a questo nuovo fenomeno.

La lega eSport di NBA 2K è sicuramente partita con il piede giusto visti anche i successi di pubblico ottenuti in soli 5 anni, e non è impossibile pensare che un giorno possa affiancare il campionato NBA ufficiale alla pari.