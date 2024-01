La Forza e il Coraggio: Il Nuovo Libro di Vannacci, un Manifesto Politico in Vista delle Europee

Il generale Roberto Vannacci, già noto per il controverso libro “Il mondo al contrario”, annuncia la sua nuova impresa letteraria: “La Forza e il Coraggio”. Scopri i dettagli e il significato di questo manifesto elettorale in vista delle elezioni europee.

Un Manifesto Elettorale Unico

Il libro, edito da Piemme e in uscita a marzo, si preannuncia come un’autobiografia che racconta la vita privata e l’esperienza di Vannacci come incursore dell’esercito. Con 200 pagine di racconto avvincente, sarà venduto a 18,50 euro.

Anteprima e Critiche

Il Fatto ha già letto e pubblicato in anteprima il libro, sottolineando come Vannacci abbia diviso l’Italia con il suo libro precedente, “Il mondo al contrario”, che ha venduto oltre 200mila copie. L’autobiografia si presenta come un saggio personale, raccontando la storia del generale incursore come fedele servitore dello Stato.

Dal Passato al Futuro

Il libro, seguendo il filo dei ricordi, intreccia il passato al presente, offrendo uno sguardo rivolto al futuro. Dai suoi anni di formazione al comando di uomini straordinari nei teatri operativi mondiali, Vannacci presenta la sua storia come un amore incondizionato per l’Italia.

Campagna Elettorale in Vista

Il libro non è solo un racconto della vita di Vannacci ma rappresenta anche un evento editoriale che precede la sua possibile candidatura alle elezioni europee con la Lega di Matteo Salvini. L’autore si impegnerà nella promozione, partecipando a interviste e talk televisivi.

La Lega Corteggia Vannacci

Dopo mesi di corteggiamento, Salvini ha annunciato la volontà di candidare Vannacci alle elezioni europee. Si prevede che Vannacci correrà come capolista nella circoscrizione del centro Italia, la Toscana.

Dal Successo al Controverso

Vannacci, già noto per alcune tesi controversi nel suo primo libro, ha vissuto un percorso altalenante. Nonostante il successo del suo primo libro, ha suscitato polemiche e discussioni. Tuttavia, il nuovo libro rappresenta per lui un’opportunità di presentarsi al grande pubblico in vista delle elezioni europee.