La fine della storia tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni?

Belen Rodriguez trascorre San Valentino con gli amici

Un’atmosfera sensuale per la serata degli innamorati

Il nuovo capitolo nella vita di Belen Rodriguez

Un cuore libero e concentrato sulla felicità

La prova che con Elio è davvero finita? Belen Rodriguez va a cena fuori per San Valentino, ma con lei non c’è Elio

Veronica Langella 15 Febbraio 2024

La 39enne non rinuncia alla festa degli innamorati e la trascorre in un ristorante milanese

Abito rosso fuoco e balli sensuali, l’argentina non ha perso la voglia di divertirsi

San Valentino con gli amici per Belen Rodriguez. La 39enne su Instagram mostra come ha trascorso la serata degli innamorati confermando praticamente la fine della relazione con Elio Lorenzoni. L’argentina non vuole commentare la sua vita sentimentale al momento, ma si veste di rosso e più bella che mai si scatena a cena.

L’argentina si fa bella per la festa degli innamorati anche se accanto a lei non compare più Elio

Tubino rosso e look sensuale per la serata di San Valentino

A regalare i fiori a Belen ci ha pensato la bellissima Luna Marì Eccola al Carmè di Milano con gli inseparabili amici Patrizia Griffini e Mauro Situra. Con un tubino rosso sexy, calze nere e tacchi: la 39enne non passa inosservata nel locale e a metà serata viene invitata a cantare. Belen si esibisce e si mostra felice, ma il suo cuore ne ha passate tante. ‘’Ho scelto di amare finalmente me stessa’’ aveva scritto tempo fa su Instagram, rispondendo ad un commento critico di un followers. Per adesso va bene così, la showgirl concentra tutte le sue energie sui due figli Santiago e Luna Marì. Poi c’è il lavoro pieno di soddisfazioni e gli amici con cui divertirsi, soprattutto nella serata di San Valentino.