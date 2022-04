La compagnia “Attori per caso” torna in scena con ”Ju Paradis pò aspettà II”

La compagnia teatrale “Attori per

caso” torna in scena con “Ju Paradis pò aspettà II”. La rappresentazione andrà

in scena il 22, il 23 e il 24 aprile 2022, presso il centro multimediale “Dan Danino

di Sarra”, a partire dalle ore 20:30. L’opera, scritta e diretta da Antonella

Roma, fa seguito al primo atto, andato in scena nel 2016 tra l’entusiasmo e il

divertimento del pubblico oltre che degli attori.

«Recitiamo per metterci in discussione

– fanno sapere dalla compagnia, nata come suggerisce il nome, per caso nel 2015

– saliamo sul palco per divertirci, per divertire e, naturalmente, per trasmettere

un messaggio, spesso più di uno, al pubblico. Chi ha visto il primo atto sa

che, al termine dell’opera, con un miracolo San Pietro rimandò tutti i

protagonisti, chi dopo essere stato in paradiso, chi dopo essere stato all’inferno,

sulla Terra. I personaggi, però, in questa nuova sceneggiatura, non ricordano

nulla della loro esperienza nell’aldilà e hanno assunto nuove sembianze».

«Immancabile qualche riferimento al Sommo

Poeta – aggiunge l’autrice Antonella Roma – avevamo intenzione di celebrare il

700esimo anno dalla morte di Dante ma purtroppo la pandemia ha notevolmente

complicato i lavori, le prove e l’organizzazione generale. Ora, con la fine

dello stato di emergenza, finalmente si torna in scena. Tornare in scena dopo

questi due anni difficili, per noi è un piccolo grande sogno che si realizza. L’auspicio,

naturalmente, è che il pubblico si diverta e apprezzi il lavoro».

Per coinvolgere lo spettatore e

immergerlo in questa esilarante storia, all’inizio dello spettacolo sarà

proiettato un video la cui funzione sarà quella di riassumere il precedente atto

e di introdurre il nuovo.

«Arte, narrativa, scrittura,

teatro – dopo la pandemia l’attività culturale della nostra città è in gran

fermento – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla

Cultura Vincenzo Carnevale – questo è un segnale positivo che, auspichiamo, sia

uno stimolo anche per giovani e meno giovani con le stesse passioni».

L’evento, patrocinato dal Comune

di Fondi, si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anticovid vigenti.

Attori

Francesco Luigi Berti

Angela Capodiferro

Aldo Ciccarelli

Felice d’Angelis

Franca De Santis

Tonino Fabrizio

Restituta Grossi

Ermanno Marrocco

Lello Padrone

Mauro Ernesto Paparello

Dario Cimmino

Claudio Cimmino

Lucio Piccione

Antonella Roma

Teresa Trinca

Kirandeep Kaur Brar

Collaboratori

Presentatrice e supporto organizzativo: Dott.ssa Laura Sepe

Scenografie: Ermanno Marrocco – Felice d’Angelis

Audio e Luci: Bruno Gentile

Suggeritori: Rita Angelone

Riprese: Stefano Nesti

Musiche: Bruno Tuccinardi

Foto: Lello Padrone