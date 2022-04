Un Quaderno illustra il progetto integrato per la rigenerazione urbana.

Dai lavori di rettifica dell’Adige della metà del XIX secolo collegati alla costruzione della ferrovia e dalla perdita del secolare rapporto città-fiume, all’idea dell’interramento del tratto cittadino della ferrovia: un progetto di riqualificazione, di ricucitura urbanistica e di valorizzazione della città.

Dalle condizioni tecnico-progettuali dei progetti ferroviari di potenziamento della linea del Brennero all’idea di un progetto integrato con la previsione dell’interramento e di un nuovo sistema di mobilità per la città rispettoso dell’ambiente e qualificante dello spazio pubblico.

Dall’idea di integrazione tra sistemi di trasporto, forma e funzione della città al concetto di riqualificazione e di rigenerazione urbana.

Questi, in estrema sintesi, i contenuti del Quaderno 1 “La città e la ferrovia – Un progetto integrato per la rigenerazione urbana” che riprende i temi trattati nell’esposizione installata negli spazi di TrentoLab nell’autunno 2021 – curata dal progetto Mobilità e rigenerazione urbana – per illustrare lo sviluppo di quegli interventi di grandissimo rilievo connessi alle infrastrutture ferroviarie che la città vedrà e affronterà nei prossimi anni.