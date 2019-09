La ciclabile sulla Tuscolana finisce in procura

dav

La pista ciclabile sulla Tuscolana è costata il doppio. Adesso è nel mirino della Corte dei Conti.

La tanto discussa pista ciclabile sulla Tuscolana è finita nel mirino della Corte dei Conti. Sì, perché a quanto pare, da un iniziale preventivo di 350 mila euro, è arrivata a costare 685 mila euro. In altre parole, 700milae euro. Praticamente il doppio.

Un po’ tanto per una doppia linea di asfalto non protetta lunga 2,2 chilometri, che vorrebbe collegare Porta Furba e piazza di Cinecittà.

Inoltre i residenti non sono contenti. La pista infatti ha ristretto via Tuscolana, una strada in teoria a quattro corsie, de facto a tre a causa della auto perennemente parcheggiate in doppia fila.

Sul blog Settimo Biciclettari si legge: “Siamo convinti che la mobilità sostenibile a Roma non si possa affrontare senza una visione strategica e che la ciclabile sulla Tuscolana sarà un colossale collo di bottiglia che porterà il riversamento del traffico veicolare di questa consolare in vie limitrofe. Questo con pesanti disagi per gli automobilisti e in primis per i residenti.”

La controproposta è costruire nella zona degli acquedotti un sistema di corsie pedonali e ciclabili che connettano Ciampino al Circo Massimo.

Adesso le forze dell’ordine hanno acquisito i fascicoli e indagheranno. Non resta che aspettare le scoperte che avverranno nei prossimi giorni.