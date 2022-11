La Calabria a “Excellence Food Innovation 2022”. Gallo: “Le nostre aziende protagoniste con i loro prodotti d’eccellenza”

La Calabria protagonista alla nona edizione di “Excellence Food Innovation 2022”, kermesse dedicata alle eccellenze enogastronomiche del made in Italy, che ha preso il via nella giornata di ieri, a Roma presso la Nuvola di Fuksas, e che si concluderà sabato 12 novembre.

Grazie al sostegno dell’assessorato regionale alle Politiche agricole e Sviluppo agroalimentare, guidato dall’assessore Gianluca Gallo, numerose aziende calabresi hanno potuto prendere parte all’evento capitolino.

Per la Regione Calabria sono presenti alla kermesse la dirigente del dipartimento Agricoltura, Alessandra Celi, e Michelangelo Bruno Bossio, referente Arsac, ente che ha supportato il lavoro della Regione.

“Quando si parla di eccellenze nel settore enogastronomico – ha sottolineato Gallo – la Calabria non può che essere protagonista. Un trend che continua a ripetersi in contesti nazionali ed internazionali e che si ripropone anche a ‘Excellence Food Innovation’. Una tre giorni all’insegna del buon cibo alla quale non potevano mancare con le nostre aziende e i loro prodotti di eccellenza. L’evento rappresenta un importante momento di promozione, ma anche di una straordinaria occasione di incontro e confronto tra professionisti, sui temi di innovazione, creatività e sostenibilità, che si sviluppa attraverso talk show, seminari e show cooking”.

Nel corso della prima giornata il pubblico presente ha potuto apprezzare soprattutto le diverse varietà di gelato ottenute da prodotti di eccellenza come il Limone di Rocca Imperiale IGP, le Clementine di Calabria IGP, la Liquirizia di Calabria DOP ed il Fico di Cosenza DOP.

Tra i visitatori anche la senatrice Maria Spena, già vice presidente della commissione Agricoltura, che ha rivolto un plauso alla Regione Calabria per il lavoro svolto ed ha apprezzato la qualità dei prodotti calabresi e le capacità professionali dei maestri pasticceri e gelatieri, che hanno valorizzato, nelle loro preparazioni, i prodotti DOP e IGP.

Anche nel corso della giornata odierna, le aziende calabrese continueranno a deliziare il palato dei visitatori con gelati e dolci ottenuti grazie alla combinazione di sapori e prodotti di eccellenza come il Bergamotto di Reggio Calabria DOP ed il Torrone di Calabria IGP. Non mancheranno, infine, momenti dedicati alla degustazione di vini dolci ed oli.

“Excellence Food Innovation” si concluderà sabato pomeriggio con la “Gran festa del gelato calabrese” dalle ore 17.