L’ ultimatum Haftar a forze Misurata in Libia

” Per il ritiro da Tripoli e Sirte tre giorni ‘

Al massimo tre giorni, con scadenza alla mezzanotte di domenica prossima affinchè Misurata ritiri “le proprie milizie da Tripoli e Sirte”. Ultimatum inviato da Ahmed al Mismari, il portavoce dell’ esercito nazionale libico (Lna) a capo dal generale Khalifa Haftar in un video sul canale facebook dell’ Lna.

“Prendere per obiettivo Misurata proseguirà ogni giorno senza sosta e in maniera intensiva, senza precedenti, se Misurata non ritirerà le sue milizie da Tripoli e Sirte al massimo in tre giorni, con scadenza domenica a mezzanotte”, ha dichiarato Mismari.