L’ Assessore al Turismo, Sport e Politiche Giovanili Sabrina Figuccia incontra i tecnici dell’Ufficio turismo per approfondire le tematiche in atto e progettare le Azioni future

L’Assessore al Turismo, Sport e Politiche Giovanili ha incontrato i tecnici dell’Ufficio Turismo per un primo incontro operativo al fine di approfondire le tematiche in atto e progettare le Azioni future.

“In linea con il programma elettorale del Sig. Sindaco – afferma l’Assessore Sabrina Figuccia – mi piace parlare di Turismi, uno dei miei obiettivi è infatti attrarre nuovi target di visitatori per fare di Palermo una città turistica tutto l’anno. Fondamentale la ricerca di finanziamenti extra comunali per una promozione integrata del territorio. Abbiamo definito con gli Uffici una idea progetto da presentare a valere sull’Avviso del Ministero del Turismo, con scadenza 25 agosto”.

Si tratta di un finanziamento di circa un milione di euro che vede Palermo quale Comune capofila in partenariato con il Comune di Cefalù e Monreale. La progettazione sarà assegnata ad un soggetto esterno individuato grazie ad apposita procedura ad evidenza pubblica che ha permesso, alla Commissione e all’uopo nominata, di effettuare una attenta valutazione grazie a criteri predefiniti. Il progetto mira ad offrire una offerta integrata dei tre territori, grazie alla creazione di un brand identity, con l’ausilio di un ecosistema digitale, partendo dall’attrattore costituito dal sito UNESCO “Palermo arabo normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale”, prevedendo come nuovi target di turisti i giovani e le persone con disabilità di tipo fisico, sensoriale e cognitivo.

Continua l’Assessore al Turismo, “tra le azioni da attivare nell’immediato una mappatura delle realtà esistenti nel territorio che si occupano di turismo tout court, con particolare attenzione alle realtà giovanili, per la costituzione di partenariati e la creazione di interventi congiunti ; solo con la costruzione di percorsi condivisi si può dare vita ad azioni virtuose e sostenibili nel tempo, in quanto attivate dal basso grazie alla partecipazione di tutti gli stakeholder; lo sforzo che bisogna fare è quello di “vedere” con gli occhi del turista per cogliere i punti di debolezza e di forza dei servizi che in atto offre la città ; ed è in tale ottica che nei prossimi giorni, accompagnata dai presidenti delle guide turistiche, farò un tour da “Turista” .