“KLM adotta una ciclabile a Napoli: Inizia il progetto di mecenatismo ‘Adotta una ciclabile'”

Il Comune di Napoli ha avviato il progetto “Adotta una ciclabile”, un’iniziativa di mecenatismo che vede la compagnia aerea KLM – Royal Dutch Airlines impegnata nella manutenzione della pista ciclabile via Nuova Agnano-viale Kennedy. Il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità Edoardo Cosenza hanno preso parte alla simbolica consegna della ciclabile alla KLM.

Il progetto di mecenatismo mira a garantire la manutenzione dei percorsi ciclabili nella città, con un’attenzione particolare alla ciclovia via Nuova Agnano-viale Kennedy, il cui tratto verrà curato e sistemato dalla compagnia aerea olandese. Questo intervento è particolarmente significativo considerando che i primi tratti della rete ciclabile sono stati realizzati più di 11 anni fa.

La KLM si occuperà non solo della sistemazione del fondo della pista ciclabile ma anche della segnaletica orizzontale e verticale. La scelta di iniziare con questo tratto specifico è motivata dalla sua connessione con una rete di ciclabili che si collega a Fuorigrotta, via Caracciolo e al percorso previsto nel parco urbano di Bagnoli. Questo progetto rientra nel più ampio piano di espansione delle piste ciclabili finanziato dal Pnrr, che prevede la realizzazione di 60 chilometri di tracciato destinato alla mobilità in bicicletta entro il 2026.

Il sindaco Manfredi ha sottolineato l’importanza di mantenere e gestire adeguatamente le piste ciclabili esistenti per garantire un utilizzo sicuro. Ha dichiarato: “Abbiamo un programma molto ampio di espansione delle piste ciclabili, ma è anche importante manutenere e gestire quelle che già state realizzate.” Ha inoltre elogiato l’accordo con la KLM come un passo significativo per il bene della città.

L’assessore Cosenza ha annunciato che il Comune realizzerà 38 chilometri di nuove ciclabili in varie aree della città, contribuendo così a una mobilità sostenibile. Ha anche sottolineato la necessità di un’azione coordinata per massimizzare l’utilizzo dello spazio stradale e incentivare l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico.

Lucia Impiccini, direttore marketing KLM – Air France per il Sud del Mediterraneo, ha evidenziato la grande disponibilità della compagnia aerea a collaborare con le istituzioni nella gestione e manutenzione delle piste ciclabili. Ha dichiarato che inizieranno con i primi due chilometri del percorso e che successivamente chiederanno alla città di partecipare attivamente al progetto.

Il progetto “Adotta una ciclabile” si inserisce nel contesto del mecenatismo per la tutela e la valorizzazione del patrimonio pubblico, promosso dal Comune di Napoli attraverso il regolamento sulle donazioni dei cittadini approvato nel dicembre dello scorso anno. Altre associazioni, come “Friends of Naples onlus” e “Mecenati per le Arti, il cinema e lo sport”, hanno già contribuito al restauro di monumenti e all’installazione di attrezzature sportive.