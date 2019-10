Juve interpreta bene la prima serata di Champions della stagione all’Allianz Stadium. Contro un Bayer Leverkusen spigoloso, la formazione di Sarri sblocca il match con un grande Higuain, e attende il momento giusto nella ripresa per raddoppiare con Bernardeschi. Prima di chiudere la pratica definitivamente con Cristiano Ronaldo.

Un 3-0 arrivato sapendo contenere il leverkusen e riuscendo a sfruttare al meglio le occasioni. Ottima interpretazione che Bernardeschi e compagni hanno saputo gestire nel migliore dei modi. Con questi tre punti, la Juve balza adesso in testa alla classifica del girone in compagnia dell’Atletico Madrid. In un cammino europeo che è ancora lungo ma con i giusti presupposti.