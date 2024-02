Jannik Sinner: La Scelta di Non Partecipare a Sanremo 2024

Il Tennista Azzurro Preferisce Lavorare: “Farò il Tifo da Casa per il Festival”

Nelle ultime ore, Jannik Sinner ha annunciato la sua decisione di non partecipare al Festival di Sanremo 2024. Dopo la vittoria agli Australian Open, il tennista ha preferito concentrarsi sul lavoro anziché prendere parte all’evento italiano più atteso dell’anno.

L’Annuncio del Campione

In una conferenza stampa a Roma, Sinner ha dichiarato: “Farò il tifo da casa per il Festival di Sanremo”. Il giovane campione ha spiegato che, nonostante Sanremo sia un evento affascinante, la sua attenzione è attualmente dedicata al lavoro. “Dopo due giorni passati a Roma post-Australia, quando dovrebbe iniziare il Festival, sarò già immerso nel lavoro, che è ciò che amo fare. Questo è il motivo per cui non parteciperò al Festival”, ha concluso.

La Preferenza per la Residenza a Montecarlo

Sinner ha anche toccato il tema della sua residenza a Montecarlo, affermando di sentirsi bene in quel luogo. Questa scelta potrebbe essere correlata alla sua concentrazione sulle attività lavorative, trovando a Montecarlo l’ambiente ideale per la sua preparazione.

Conclusione

In conclusione, la decisione di Jannik Sinner di non partecipare a Sanremo 2024 riflette il suo impegno nei confronti del lavoro e della preparazione sportiva. Mentre i fan dovranno fare a meno della sua presenza fisica al Festival, potranno comunque tifare per lui da casa, augurandogli successo nei prossimi impegni lavorativi.