In programma il 18 aprile, 4 e 9 maggio alle 18.40 al Bar Knulp di via della Madonna del Mare 7 A

PROGRAMMA

La meccanica quantistica, l’insieme delle leggi che regolano il mondo degli atomi e delle particelle elementari, ha sconvolto il nostro modo di concepire la realtà con le sue affascinanti bizzarrie. Le tecnologie quantistiche, basate sull’uso della meccanica quantistica nelle applicazioni della vita quotidiana, stanno portando una nuova rivoluzione tecnologica che dobbiamo imparare a comprendere e gestire.

La seconda edizione delle Italian Quantum Weeks viene promossa da scienziati, studenti, divulgatori ed educatori italiani in occasione del World Quantum Day (14 Aprile 2023) con lo scopo di far conoscere meglio il mondo dei quanti e le opportunità che questa rivoluzione sta portando. L’Università degli studi di Trieste è coinvolta nell’iniziativa, in particolare nel ciclo di conferenze con protagonisti docenti UniTS denominato “Un aperitivo quantistico”, che si svolgerà alle 18.40 al bar Knulp (Trieste) il 18 aprile, il 4 e il 9 maggio 2023.

Questi gli appuntamenti:

18 Aprile – Un viaggio nella meccanica quantistica: dall’entanglement ai dispositivi

Relatori: Pasquale Calabrese, Sandro Donadi e Francesco Scazza

Moderano: Andrea Trombettoni e Stefano Gherardini

4 Maggio – Quantum technologies: etica ed impatto sociale

Relatori: Sandro Donadi e Francesco Miele

Modera: Pierluigi Masai

9 Maggio – Ci sarà un’Intelligenza Artificiale Quantistica?

Relatori: Fabio Benatti, Fabio Anza e Fabio Anselmi

Modera: Luca Bortolussi

L’accesso è gratuito con prenotazione