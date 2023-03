Il 2023 ha visto l’arrivo di una grande novità per il mondo del gioco online e per la regolamentazione del gioco d’azzardo in campo tedesco: dopo un lavoro durato circa un anno e mezzo, la GGL – ovvero l’autorità comune di gioco degli stati federali tedeschi – ha finalmente dato vita ad una procedura statale uniforme. Prima, infatti, il compito di supervisionare la regolamentazione del gioco d’azzardo era affidata ai singoli Stati Federali: la nascita di una nuova autorità unitaria che si occupi di questo settore, dunque, testimonia la volontà di un cambio di passo decisamente importante.

Dal 1 Gennaio 2023, infatti, la nuova autorità costituita ha il compito di supervisionare e approvare tutte le offerte di gioco d’azzardo online, senza dimenticare la fondamentale lotta al gioco d’azzardo illegale già in atto dal 1° Luglio del 2022.

In questo modo, le decisioni vengono prese tutte sotto una matrice comune che potrà controllare e approvare o meno tutto ciò che riguarda il mondo del gioco d’azzardo su internet, permettendo controlli più puntuali e una maggiore trasparenza legislativa, oltre avendo maggiore controllo su risorse e competenze che vengono così riunite sotto un’unica Direzione.

In particolar modo, i campi d’azione di tale Direzione Generale saranno tutte le nuove offerte già consentite a partire dal 2021, come le slot machine virtuali, il poker online e le scommesse sportive, comprese quelle ippiche. L’obbiettivo, naturalmente, è quello di dar vita ad un mercato del gioco d’azzardo online che sia legale e sicuro.

Gioco online: il modello Italia

Se la Germania ha intrapreso un importante cambio di passo per quanto riguarda il gioco d’azzardo nel proprio territorio, la situazione negli altri Paesi è abbastanza disomogenea.

Finora, ogni Paese ha avuto una sua regolamentazione specifica per quanto riguarda il gioco d’azzardo, fermo restando che il gioco virtuale permette di collegarsi anche dall’estero, per cui non sempre vengono rispettate le regole vigenti in quel determinato Paese. Naturalmente, tutto questo è sempre stato un elemento piuttosto critico, soprattutto se si pensa che è sempre spettato ai singoli Stati attenersi alle Normative Europee in termini di gioco responsabile e legalità.

Nel nostro Paese, ad esempio, è possibile collegarsi a siti che trattano di scommesse e giochi online legali e approvati, come quelli elencati ad esempio su https://www.topscommessevincenti.it, più una serie di guide per un gioco consapevole e sicuro.

In Italia, infatti, il controllo del gioco a distanza è affidato all’ADM, ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, organo che si occupa di rilasciare le licenze per autorizzare i vari distributori che ne fanno richiesta, agendo per conto dello Stato. Quando un giocatore italiano si collega ad un sito di gioco, gli viene richiesta la carta d’identità e il codice fiscale italiani in suo possesso, per assicurarsi che sia veramente un giocatore maggiorenne che risiede sul suolo nostrano. In caso questi documenti non vengano inviati, e ci si connetta dall’estero senza poterli fornire, il provider potrebbe riconoscere un IP estero e bloccarlo per motivi di sicurezza.

Allo stesso modo, chi vive in Italia non può connettersi su piattaforme di gioco online che abbiano estensioni differenti dal .it, dunque neanche connettersi a sito di gioco online esteri, ad esempio tedeschi, neppure se certificati come legali e sicuri.

Un’altra differenza tra il modello italiano e quello tedesco sta nel fatto che in Italia non ci sono particolari limitazioni per quanto riguarda le piattaforme di gioco legali e i giochi ammessi, tanto è vero che vi rientrano slot machine, poker online, dadi, giochi di abilità, casinò games, il betting e naturalmente tutto ciò che a che fare con il Lotto.

Gioco online: il modello Germania

In Germania è stato adottato un modello normativo diverso rispetto a quello italiano, per certi versi più rigido, almeno fino a quando non è stato adottato il nuovo Trattato che ha iniziato a contrastare in maniera sistematica il gioco d’azzardo illegale e ad aprirsi, dunque, ad un approccio meno proibizionista, approvando il gioco online come legale. Nonostante questo, il modello tedesco resta comunque più restrittivo rispetto a quello italiano nel campo del gioco a distanza: in Germania gli utenti possono accedere online solo a poker, slot machine e scommesse sportive. Non solo: a differenza dell’Italia, che non ha posto un tetto massimo nell’importo del deposito per poter giocare online, in terra tedesca il deposito non può superare i mille euro, a prescindere dal gioco o dalla piattaforma.