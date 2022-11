Notizie



«Un plauso all’assessore Pennino per l’istituzione del comitato territoriale che permetterà di dar voce immediata alle molteplici richieste che arrivano dal mondo della disabilità. I tavoli tematici di cui si doterà il Comitato, che raggruppano i diversi settori, serviranno per ridurre la burocrazia e dare risposte immediate alle fasce più deboli».

Lo dichiara Salvatore Imperiale, presidente della commissione Attività sociali del Comune di Palermo.