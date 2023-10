In questi ultimi anni la diffusione dei dati statistici ha assunto un ruolo fondamentale nel miglioramento dell’informazione e della conoscenza di tutte le moderne società (European Statistical Vision 2020). L’Istat ha, quindi, avviato un processo di modernizzazione “permanente” capace di adeguare rapidamente la propria struttura di diffusione per rispondere prontamente alle sempre più esigenti necessità informative di differenti categorie di utenti (cittadini, politici, ricercatori, giornalisti, ecc.).

In tale ottica, l’Istat ha progettato la nuova piattaforma di diffusione tenendo in considerazione i seguenti principi:

standardizzare e industrializzare il processo di diffusione;

migliorare costantemente la qualità delle informazioni diffuse, secondo i principi di Coerenza, Tempestività, Comparabilità ed Accessibilità;

rispondere a direttive a livello nazionale (Open Data e Agenda Digitale);

favorire e supportare una diffusione armonizzata in ambito SISTAN;

sviluppare le necessarie piattaforme informatiche garantendo una evoluzione costante atta a supportare adeguatamente una diffusione competitiva.

IstatData rappresenta il nuovo data warehouse di diffusione (in sostituzione di I.Stat) che, attraverso modalità guidate e personalizzabili, permette agli utenti l’accesso ai dati aggregati prodotti dall’Istat.

IstatData è stato realizzato utilizzando un Toolkit, interamente sviluppato da Istat e rilasciato come software open source a beneficio di altre pubbliche amministrazioni e/o soggetti privati. Il Toolkit, basato sullo standard statistico internazionale SDMX (ISO IS-17369), è stato progettato sufficientemente modulare da consentire una sua veloce evoluzione nel tempo evitando l’obsolescenza già nel breve/medio periodo.

Lo sforzo congiunto dell’area di diffusione e informatica dell’Istat ha permesso la realizzazione di un prodotto capace da un lato di organizzare, sistematizzare e modellare i dati secondo le migliori best practice internazionali, dall’altro di offrire agli utenti un ambiente snello e flessibile per ricercare e rappresentare velocemente i dati in tabelle, grafici e mappe tematiche.

Inoltre, IstatData attraverso un insieme di dashboard dinamiche è capace di offrire una vista di sintesi e confronto per tutti quegli utenti che velocemente vogliano capire lo stato e l’evoluzione di informazioni complesse.

Infine, IstatData, oltre a permettere agli utenti la gestione di un proprio portfolio di ricerche da utilizzare in momenti successivi, fornisce funzionalità di esportazione dei dati in vari formati (excel, csv, xml, json, pdf, jpeg) per un loro più facile utilizzo.

Oltre all’accesso attraverso l’interfaccia grafica interattiva, IstatData offre una API (Application Programming Interface) per l’accesso in modalità machine-to-machine (https://www.istat.it/it/metodi-e-strumenti/web-service-sdmx) utilizzando la grammatica standardizzata SDMX, già in uso da molti altre organizzazioni statistiche a livello europeo ed internazionale. La nuova API rappresenta l’evoluzione di quella già esistente per il vecchio sistema I.Stat che ha visto una frequenza di 300.000 interrogazioni all’anno.

L’informazione presente in IstatData, frutto di una complessa migrazione dal sistema I.Stat, al momento consiste in circa 550 strutture dati complesse (data cube) che permettono agli utenti di accedere a oltre 3.330 tabelle statistiche per un totale di oltre 2 miliardi di record.

StatisticAll, il Festival della Statistica e della Demografia (promosso dalla SIS, dalla Società Statistica ‘Corrado Gini’ e dall’Istat) che si svolgerà a Treviso dal 19 al 22 ottobre 2023 dedicherà un incontro tematico alla presentazione del nuovo data warehouse “IstatData: La nuova piattaforma di diffusione per conoscere l’Italia con i dati”.