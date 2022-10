“IO NON RISCHIO”: CAMPAGNA NAZIONALE PER LE BUONE PRATICHE DI PROTEZIONE CIVILE. Il 15 e 16 ottobre 600 volontari nelle piazze della Calabria

Il 15 e 16 ottobre i volontari di protezione civile invitano i cittadini a partecipare agli appuntamenti nelle piazze fisiche e digitali, per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per la prevenzione. Obiettivo della Campagna “Io non Rischio” è quello di diffondere la cultura della prevenzione e la conoscenza delle buone pratiche di protezione civile, accrescendo al contempo la consapevolezza dei rischi naturali presenti sul nostro territorio.

La Campagna di comunicazione nazionale tornerà sabato 15 e domenica 16 ottobre nelle piazze della nostra Regione. Una due giorni che vedrà l’impegno dei nostri volontari, al fianco delle Istituzioni e del mondo della ricerca scientifica, nei punti informativi “Io non rischio”, per sensibilizzare i cittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione, e sul maremoto.

Fondamentale per la Campagna è il ruolo attivo dei cittadini che potranno informarsi e confrontarsi nelle piazze, fisiche e digitali dove, con l’ausilio di contenuti interattivi e dirette streaming sui social media, si forniranno spunti e approfondimenti sui rischi e sui comportamenti utili da adottare per proteggere se stessi e l’ambiente in cui si vive.

A livello nazionale “Io non rischio” si svolgerà in circa 600 Comuni e vedrà l’impegno di 8400 volontarie e volontari appartenenti a oltre 770 realtà associative, tra sezioni locali delle organizzazioni nazionali di volontariato, gruppi comunali e associazioni locali di tutte le regioni d’Italia.

“Conoscenza e consapevolezza: sono le due parole chiave della Campagna ‘Io non rischio’ per diffondere nella comunità l’importanza delle buone pratiche di protezione civile – ha affermato Domenico Costarella, Dirigente Generale del Dipartimento regionale di Protezione Civile- Crediamo molto in questa manifestazione, perchè riveste un’importanza strategica in termini di prevenzione non strutturale. La conoscenza dei corretti comportamenti da adottare in caso di emergenza e la consapevolezza dei rischi rappresentano strumenti importanti, affinché il cittadino possa avere un ruolo attivo nella prevenzione, intesa come scelte quotidiane che possono ridurre i rischi”.

La Calabria è una regione esposta a molti rischi naturali, ma essere informati e sapere quali accorgimenti dover adottare in situazioni di pericolo può contribuire a diffondere sicurezza e a salvare molte vite. “Io non rischio” è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con le Regioni, Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI.

“Ringrazio tutti i volontari e le volontarie di protezione civile che rappresentano il nostro braccio operativo – ha aggiunto Costarella- In Calabria saranno 65 le Organizzazioni di volontariato che parteciperanno con circa 600 persone coinvolte attivamente. Avremo piazze fisiche e digitali. Ci sarà anche una diretta nazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile, con un collegamento dal Parco Archeologico di Sibari”.

Sul sito ufficiale www.iononrischio.it e sui profili social della Campagna (Facebook, Twitter e Instagram) è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma.

Per informazioni sulle piazze in Calabria consultare la pagina Facebook della Protezione Civile regionale e la pagina ufficiale INR, in continuo aggiornamento: https://m.facebook.com/protcivilecalabria?eav=AfYpXH4ZlqLc_5_sJgHL8fDF48JmvtjsOarcxljg8ivoXv7b8xMuAn5-PkDscmbcNXE&paipv=0 https://iononrischio.protezionecivile.it/it/io-non-rischio/edizione-2022/piazze.