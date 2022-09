Invito stampa apertura CCR Basile mercoledì 21 settembre ore 9.30

Notizie



Mercoledì 21 settembre ’22, alle ore 9.30, sarà presentato alla stampa, prima dell’ufficiale apertura che avverrà il giorno dopo ( giovedì), il settimo Centro Comunale di Raccolta (CCR) sito in via Ernesto Basile.

Il Sito, in cui sorgerà il CCR “Basile”, ricade nella quarta circoscrizione, Quartiere 4 (Montegrappa – S. Rosalia) in area NORD della città. Ha una estensione di 1.900 mq, di titolarità del Comune di Palermo, in prossimità dell’Università degli Studi di Palermo, all’interno di uno spazio utilizzato a parcheggio pubblico.

Da giorno 22 settembre anche questo Centro Comunale sarà al servizio della cittadinanza e sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 7 alle ore 13. Mercoledì pomeriggio fino alle 17.

Si allega schema planimetrico con indicazioni stradali.