Investito da un’auto, muore sessantaseienne. L’incidente sulla statale 175, in agro di Bernalda

Martedì 23 agosto 2022 – Un uomo di 66 anni è morto dopo essere stato investito sulla Statale 175 che collega Matera a Metaponto.

Il fatto è avvenuto in Contrada Sansone, nel Comune di Bernalda, intorno alle 23:00 di ieri.

L’uomo residente in un podere vicino, stava attraversando la strada.

All’arrivo dell’ambulanza del 118, era già deceduto.

Oltre ai soccorritori, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Pisticci.

Chi guidava l’auto è risultato negativo all’alcol-test. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

Fonte: La Siritide.it