Investito da un furgone, muore 12enne a Reggio Emilia

Un 12enne è morto dopo essere stato investito a Reggio Emilia da un furgone.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 14,30 nella frazione di Cella, sulla via Emilia verso Parma.

Il ragazzino stava camminando a piedi lungo la strada quando all’improvviso – per cause ancora al vaglio della polizia municipale – è stato travolto da un Fiat Ducato guidato da un 35enne. Sul posto si sono precipitati un’ambulanza e un’automedica che hanno prestato i primi soccorsi per poi trasportarlo d’urgenza in gravissime condizioni all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dove è morto poche ore dopo.

Il ragazzino non aveva fatto rientro a casa dopo essere uscito da scuola a Cavriago, comune del Reggiano, dove abitava con la famiglia.

La madre preoccupata non vedendolo tornare, intorno alle 13,30 ha dato l’allarme alle forze dell’ordine denunciandone la scomparsa anche attraverso un annuncio sui social con tanto di foto segnaletica e la descrizione sugli indumenti indossati. È scattata una mobilitazione in tutto il paese per cercarlo e i carabinieri, che stanno cercando di risalire ai motivi dell’allontanamento, indagano anche nell’ambito dell’ambiente scolastico. Potrebbe essere stato un brutto voto a innescato in lui il timore di rientrare a casa. A quel punto si sarebbe incamminato lungo la via Emilia verso Reggio Emilia, percorrendo circa 6 chilometri, arrivando nella frazione di Cella, dove è avvenuta la tragedia.

Un furgone – un Fiat Ducato guidato da un 35enne (la sua posizione è al vaglio degli inquirenti) – lo ha travolto all’improvviso, mentre stava attraversava la strada in un punto in cui non ci sono le strisce pedonali. Dopo i primi soccorsi, è stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale dove poche ore dopo è morto. La polizia municipale che sta cercando di ricostruire la dinamica sta scandagliando le immagini delle telecamere presenti in zona.