L’economia globale è un sistema interconnesso nel quale i cambiamenti in una parte del mondo possono impattare altre altre regioni. Se i rendimenti del Tesoro statunitense aumentano, ad esempio, gli investitori preferiranno questi a titoli meno attraenti. Questo può influire sulle economie e sui mercati finanziari di altre nazioni.

Gli investimenti tematici in Italia

Tra i rendimenti oltreoceano e il commercio di materie prime russe, si inserisce il concetto che le preferenze degli investitori possano essere influenzate dalla scena geopolitica e da eventi sociali. In base a diversi fattori un investimento potrebbe essere visto come più attraente di un altro, anche se meno profittevole. Si parla in questo caso di “investimento tematico”, ma che cosa sono gli investimenti tematici? Con questo termine si intende un approccio che si concentra su settori o temi di interesse che si prevede avranno una crescita significativa nel futuro.

In Italia gli investimenti tematici stanno aumentando poiché gli investitori cercano opportunità di guadagno e sono più consapevoli delle questioni ambientali e sociali. Le istituzioni finanziarie stanno rispondendo con prodotti e servizi dedicati, ma il settore è ancora in piena fase di sviluppo e viene profondamente influenzato da cambiamenti nello scenario politico, economico e sociale del Paese.

Un grande gruppo bancario all’orizzonte

La possibile creazione di un terzo polo bancario tra Monte dei Paschi di Siena, BPER Banca e Banco BPM è sempre più reale. Da un lato, la partnership porterebbe maggiore stabilità e solidità finanziaria in Italia. Le tre banche combinerebbero risorse, competenze ed esperienza, e potrebbero affrontare sfide economiche e finanziarie in modo più efficace: uno scenario allettante per gli investitori tematici.

Allo stesso tempo, la partnership potrebbe ridurre la concorrenza nel settore bancario e influenzare l’offerta di prodotti finanziari per gli investitori. Inoltre, non vanno trascurate le implicazioni sul piano regolamentare e legale. Le autorità dovranno valutare attentamente partnership per garantire che non si creino situazioni di monopolio o di concentrazione eccessiva di rischi.

Crescono gli investimenti nella pubblicità

L’Italia investe sempre di più nella pubblicità. Nel 2022 il mercato pubblicitario italiano ha raggiunto un valore complessivo di 9,4 miliardi di euro, segnando un +1% rispetto all’anno precedente. In testa, senza troppe sorprese, rimane la quota dedicata a Internet. Secondo l’Osservatorio Internet Media del PoliMi si prevede che la spesa complessiva per la pubblicità nel 2023 aumenterà del 7%.

L’interesse delle aziende verso la pubblicità online crea opportunità per le società specializzate in pubblicità digitale o che creano strumenti di marketing. Inoltre, l’evoluzione tecnologica ha già dato origine a nuovi settori, come la pubblicità programmatica e l’influencer marketing. Anche queste sono nuove opportunità di investimento per coloro che desiderano sfruttare le tendenze emergenti nel campo dei media.

L’influenza degli eventi politici

Eventi di rilevanza sociale, politica ed economica possono influenzare il settore degli investimenti tematici. In Italia la morte di Silvio Berlusconi, ex Presidente del Consiglio e imprenditore, ha portato gli investitori a chiedersi quali saranno i cambiamenti politici e le ripercussioni sull’economia. Gli investitori esteri potrebbero quindi monitorare attentamente il mercato italiano alla ricerca di risposte e attendere prima di investire.

L’economia greca in rialzo rappresenta un altro importante fattore di influenza sul mercato europeo, Italia inclusa. Dopo essere stata oggetto di riforme strutturali, negli ultimi anni la Grecia ha mostrato segnali di ripresa, con una crescita economica più solida e un miglioramento della situazione fiscale. Ciò può attirare la fiducia degli investitori nell’area dell’euro e rendere l’Europa più attraente per gli investimenti.

Conclusioni

Gli investimenti tematici sono influenzati da diversi fattori, anche dai titoli di Stato statunitensi. Quando i rendimenti del Tesoro aumentano, gli investitori preferiscono asset finanziari più sicuri e abbandonano investimenti rischiosi come le materie prime russe.

Nel complesso va riconosciuta la crescita degli investimenti tematici, che vengono influenzati da molteplici fattori. Alcuni esempi sono la creazione di un terzo polo bancario italiano, gli investimenti nel settore pubblicitario, la morte di Silvio Berlusconi e la ripresa economica della Grecia.

Questi avvenimenti possono suggerire alcune tendenze future: si prevede maggiore interesse verso il settore bancario e una crescita nel settore della pubblicità. Infine, gli investitori potrebbero monitorare gli sviluppi successivi alla morte di Silvio Berlusconi prima di prendere decisioni.