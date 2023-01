Quando si decide di investire per la prima volta una parte dei propri risparmi, i dubbi certo non mancano, sia a causa sia delle incognite sia dei numerosi rischi che ci si appresta ad affrontare.

Chi ha scarse nozioni di finanza ed economia, dovrebbe evitare il fai da te e affidarsi a consulenti finanziari, in modo da evitare di trovarsi in situazioni difficili da gestire, le quali potrebbero causare problemi economici anche gravi.

In alternativa, soprattutto se si ha molto tempo a disposizione e una buona attitudine all’apprendimento di nozioni nuove, è possibile studiare le basi dell’investimento, così da poter gestire in autonomia i propri affari e imparare a valutare autonomamente rischi e benefici.

Per capire come muoversi nel mondo degli investimenti, si possono inoltre consultare i numerosi articoli online scritti da professionisti del settore, i quali forniscono consigli e suggerimenti utili e aggiornati; grazie a queste risorse si potrà ad esempio capire se convenga o meno investire in cripto, negli ETF o nelle materie prime.

Capire i rischi degli investimenti

Chi sceglie di investire i propri risparmi, lo fa generalmente con la speranza di riuscire ad aumentare il proprio capitale tramite piccoli o grandi guadagni dati da tassi di interesse, compravendite vantaggiose, scarti di emissione. Purtroppo i guadagni non sono mai certi, in quanto ogni tipo di investimento comporta sempre dei rischi, i quali possono corrodere il capitale iniziale e, in taluni casi, volatilizzalo in poco tempo.

Capire il funzionamento degli investimenti significa, tra le altre cose, essere in grado di interpretare dati e statistiche in modo tale da avere una visione chiara e oggettiva di questi due fattori.

Partendo dal rapporto rischio beneficio e tenendo conto di altri elementi, quali la durata dell’investimento e il budget di cui si dispone, si potrà costruire un portafoglio adatto al proprio profilo finanziario.

Corsi e fonti di informazione affidabili

Sono numerosi i metodi che consentono di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per comprendere il mondo degli investimenti.

In primo luogo, è possibile seguire dei corsi organizzati da professionisti del settore; questo è un ottimo metodo per ottenere tutte le informazioni necessarie per iniziare a muovere i primi passi nel mondo degli investimenti, ma anche per specializzarsi. Dopo aver seguito un corso di livello base, il quale offre una prima infarinatura sui concetti principali, sulle strategie e sui metodi di analisi, è infatti possibile portare avanti il proprio percorso formativo seguendo corsi avanzati, incentrati su tecniche, concetti e strategie ben specifici.

Chi non ha abbastanza tempo da dedicare a un corso completo, può optare per una formazione da autodidatta, basata sulla lettura di libri e articoli scritti preferibilmente da esperti del settore. Questo metodo consente di acquisire numerose competenze, ma non permette il confronto diretto con un insegnante e non prevede il sostenimento di esami volti a valutare il livello di conoscenza raggiunto.

Chi è interessato al trading e desidera mettere in pratica le competenze acquisite, ma non vuole rischiare il proprio capitale, può sfruttare le modalità demo messe a disposizione da alcune piattaforme di trading online. Queste consentono di fare esperienza, sperimentando strategie e valutando la propria capacità di analizzare il mercato, senza dover investire denaro reale.

Non rinunciare a una consulenza specialistica

Per capire il funzionamento degli investimenti possono essere necessari molti anni di studio. Chi non vuole attendere, dopo aver acquisito qualche nozione di base, può rivolgersi a un consulente finanziario, che potrà fornire tutto il supporto necessario e indirizzare il novello investitore verso la creazione di un portafoglio di investimento adatto al suo profilo finanziario.