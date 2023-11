INVECCHIAMENTO ATTIVO. WORKSHOP A VENEZIA. LANZARIN, “IN 2 TRIENNI REALIZZATI 104 PROGETTI CON PIU’ DI 6 MILIONI DI INVESTIMENTI”

“In due trienni di programmazione e iniziative (2018-2020 e 2021-2023) in Veneto sono stati realizzati 104 progetti a sostegno delle politiche di invecchiamento attivo, con un investimento complessivo di 6 milioni 136 mila 838 euro e 60.547 beneficiari stimati. Un segnale forte di quanto la Regione tenga a sostenere questo settore, tanto più in una fase storica caratterizzata da un progressivo invecchiamento della popolazione e da una contrazione dei nuovi nati”.

Lo ha detto l’Assessore regionale del Veneto alla Sanità e Sociale Manuela Lanzarin, intervenuta oggi a Venezia al Workshop regionale “Invecchiamento attivo”, organizzato dalla Direzione regionale Servizi Sociali in collaborazione con l’Ateneo veneziano per fare il punto della situazione nell’ambito del coordinamento nazionale partecipato multilivello delle politiche a favore de1l’invecchiamento attivo, nato nell’anno 2019 e promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia.

Gli interventi sono stati realizzati sulla base della legge regionale n. 23 dell’8 agosto 2017.

“Da allora – fa notare la Lanzarin – non ci siamo mai fermati, realizzando 46 progetti con 30.900 beneficiari stimati e 4 milioni 136 mila euro investiti nel triennio 2018-2020; e 58 progetti che hanno interessato 29.467 beneficiari stimati, con un investimento di 2 milioni”.

Alle iniziative ha partecipato una pluralità di soggetti, tra i quali Comuni e loro unioni, Aziende ULSS, IPAB, Università, Soggetti privati come Fondazioni, Cooperative ed altri.

“Un lavoro che continuerà anche nel futuro – conclude l’Assessore – per garantire la miglior qualità della vita possibile alle persone”.