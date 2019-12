Intesa Libia-Turchia criticata dal governo Ateniese.

“Presunto tentativo di espandere le trivellazioni turche”

Il memorandum d’intesa concordato tra Erdogan ed il governo libico a novembre sulle frontiere marittime “è una minaccia per la stabilità regionale”.

Lo afferma Stelios Petsas, il portavoce del governo greco, nel corso di una conferenza stampa, questo e’ quanto viene riferito dal sito Ekathimerini. La Grecia ha inviato un paio di lettere all’Onu per richiedere una presa di posizione da parte delle Nazioni Unite, evidenziando le obiezioni all’accordo, considerato come un tentativo di espandere i diritti di trivellazione turca nel Mediterraneo orientale.