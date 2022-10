Interventi straordinari in corso, programmazione attività e ritiro ingombranti abbandonati su strada

Notizie











RAP informa che oltre agli itinerari giornalieri di raccolta previsti nei tre turni, sono quasi sul finire le attività di recupero di quelle postazioni da cassonetto che oramai non possono essere più recuperate manualmente dai nostri operatori.

Come da programma si è intervenuti regolarizzando il servizio di raccolta da cassonetto nelle vie: Ernesto Basile, via Brasa, via Villagrazia, via Orsa Maggiore, via Orsa Minore, via Belmonte Chiavelli, via Pecori Giraldi, via Annibale di Francia, via Achille Grandi, via DI Vittorio, viale Michelangelo, via San Lorenzo. Via Calandra, viale Regione Siciliana altezza Ospedale Cervello, via Brunelleschi, via Albiri, via Entella via Guarnieri via Turchia, via Messina Marine, via Suor Maria Dolores di Majo, via beato Angelico, Corso dei Mille, via Evangelista di Blasi (tranne una postazione), via Santa Maria di Gesù, via Gramsci, via Romualdo Salernitano, via Favier (da definire ritiro ingombranti ) , via Padre Kolbe.

Sono in corso in queste ore i recuperi nel quartiere della Marinella nello specifico nelle vie: Caduti sul Lavoro, via Papini, Jack London; via Lanza di Scalea. Borgo Nuovo

In programma in prolungamento: via Rampolla, via Rabin, via Sadat e via Calcante a seguire in prosecuzione da definire lo Zen in particolare: via Primo Carnera, Bianchini e via De Gobbi. Un’altra squadra sarà dedicata alla e via Riserva Reale, Via Evangelista di Blasi (una postazione), via Savonarola, via La Loggia, via Emilio Greco e Ballarò.

Dal 26 al 29 settembre sono stati effettuati n°148 interventi e rimossi oltre duemila pezzi di ingombranti abbandonati su strada nelle vie: Trapani Pescia (11); via Cottolengo (1); via della Resurrezione (64); largo Filarete (4); via S. Luigi X (10); via Cardinale Doria (3); via Contardo Ferrini (6); via Garcia Lorca (8); via Padre Luigi La Nuza (5); via Patti (20); via Eugenio de Mazenod (20); via F. de Gobbis (11); via San Nicola (36); via E. Caruso; via Casino Grande; via A. de Curtis; via delle Pergole; via E. Duse; cortile Faraone; via B. Gigli; via Franco Franchi; via Padre Rosario da Partanna; via Ludovico Bianchini (9); via Archirafi (7); via Contessa Adelasia (20); G. Capparozzo (11); via san Cristoforo (36); via Gorizia (5); via Eugenio l’Emiro (7); via della Resurrezione (27); piazza Angelina Lanza (37); via Patania (31); via Porta Carini (17); via Beati paoli (3); via Monteleone (6); via Polito (22); via E. Duse (22); via Patti (3); via Giardino della Concordia (2); via Castelforte (4); piazza G. Bellissima (11); via Conti Amerigo (4); via G. Malvica (4); via Mater Dolorosa (17); via G. Spata (3); via F. Manno (3); via S. Filippo Neri (7); corso dei Mille (20); via Ragusa (147); via Galletti (11); via Pietro Mercatajo (15); via Ungaretti (73); via Sarmiento (36); via Kalsa (5); via Guido delle Colonne (37); via G. Zappa (59); via dei Picciotti (12); via Messina Marine (165); via Cristodulo (27); via R. d’Antiochia (5); viale Amedeo d’Aosta (35); piazzale Anita Garibaldi (5); via M. Alberto (14); via G. Coppola (40); via Bologna (14); via Aspasia (5); via Sofocle (6); via Cuba (10); via Pindemonte (29); via Maria SS. Del Carmelo (59); via Ettore Li Gotti (37); piazza Garraffello (13); via S. Teresa (8); via del Pappagallo (7); via Polito (47); via Carmine (43); via Mercato Bandiera (8); via Fardella (3);via Pigafetta (32); vicolo S. Uffizio (7); via D. Bazzano (18); via Luigi Galvani (14); via Padre Puglisi (7); via Giacomo Alagna (12); via Funaioli (19); fondo Tinnirello (8); via Piraino (36); via G. Coppola (11); via G. Palumbo (2); via Carmine alla Figurella (19); via G. da San Remo (2); via E. Montale (3); via Maccionello (85); via Padre Massimiliano Kolbe (21), via tasca Lanza (17); via degli Orti (4); via del Pappagallo (3); corso Vittorio Emanuele (16); via Cappuccini (36); piazza Francese (5); via Costantino Lascaris (3); via Re Federico (24); via A. Juvara (12).

In foto: attività di ritiro ingombranti in corso o definite nelle vie: Padre Kolbe, via Favier, via Maccionello, Maria ss. del Carmelo