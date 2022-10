Interrogatorio di garanzia per Francesco Pirro, ex capo gruppo regionale di Forza Italia, in carcere a Potenza

Lunedì 10 ottobre 2022 – Interrogatorio di garanzia stamane nel cercare di Potenza per Francesco Piro, arrestato nell’ambito dell’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia su corruzione, induzione indebita, tentata concussione ed altri reati contro la pubblica amministrazione.

Piro – come ha confermato ai giornalisti il suo difensore, l’avv. Sergio Lapenna – ha risposto alle domande del Gip Antonello Amodeo.

“Abbiamo spiegato – ha aggiunto il legale – che quelli che sono, secondo il Gip, atti corruttivi, sono delle raccomandazioni, un modo per avere durante la campagna elettorale il voto. Altra cosa è dire che uno compie un atto corruttivo.

A riguardo, Piro ha ammesso di aver fatto una raccomandazione per far promuovere un dirigente di Acquedotto Lucano ma si è dichiarato del tutto estraneo ai tentativi messi in atto per allontanare l’ex direttore generale dell’ospedale San Carlo, Barresi.

Lapenna ha fatto riferimento anche ad altri episodi che vengono contestati al suo assistito, che – ha aggiunto l’avv. Lapenna – è assolutamente convinto della bontà delle sue dichiarazioni, sulla base delle quali si attende la decisione del Gip relativamente alla richiesta di attenuare il provvedimento cautelare.

Gli interrogatori di garanzia proseguiranno martedì 11 ottobre e giovedì 13 quando saranno ascoltati dal Gip la sindaca di Lagonegro Maria Di Lascio (ai domiciliari), l’assessore regionale Franco Cupparo e l’ex assessore alla Sanità, Rocco Leone per i quali è stato disposto l’obbligo di dimora, e il dg dell’Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, Giuseppe Spera sottoposto a divieto di dimora a Potenza.

