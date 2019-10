Inter soffre con un ottimo Brescia ma vince 2-1 e si porta in testa alla classifica

L’Inter di nuovo in vetta alla classifica, almeno per una notte, in attesa della sfida tra Juventus e Genoa. Ma la squadra di Conte non ha vita facile, soprattutto nel secondo tempo, contro un ottimo Brescia. Nel primo tempo i nerazzurri gestiscono la partita senza soffrire molto e trovano il vantaggio con Lautaro Martinez: il tiro da fuori area dell’argentino è imprendibile per Alfonso. Nel secondo tempo la squadra di Corini entra in campo molto più decisa e mette in difficoltà l’Inter nei primi dieci minuti della ripresa. A dare fiato ai nerazzurri ci pensa Lukaku, che servito da Gagliardini fa tutto da solo, punta il centro del campo e da fuori area fa partire un sinistro imprendibile per il 2 a 0 Inter. Per il belga 7 gol in 10 tiri nello specchio, meglio di lui fece solo un ex nerazzurro: Icardi nella stagione 2016-2017 con 8 gol su 10 tiri nello specchio. Il raddoppio però non scoraggia il Brescia che si rende ancora pericoloso e accorcia al 76′: il tiro di Bisoli viene respinto da Handanovic ma la palla carambola su Skriniar che segna uno sfortunato autogol. Il Brescia si butta ancora in avanti e si rende pericoloso più volte con Balotelli. Vittoria sofferta ma fondamentale per la squadra di Conte, ora comanda con 25 punti.