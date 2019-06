Inseguimento, schianto e arresto Via Baiamonti, a Trieste

Notte con scene da film all’incrocio tra Via Svevo e Via Baiamonti. E’ finita qui all’una e un quarto la fuga rocambolesca di una Bmw nera targata Capodistria, inseguita dalla polizia slovena. Prima lo schianto sulla sbarra nella via di accesso al depuratore di Servola, presumibilmente imboccata per errore, poi l’arrivo degli agenti sloveni. A bordo tre passeggeri iracheni, senza documenti. L’autista, un cittadino sloveno, è stato catturato da una guardia giurata in servizio, che era al distributore per un rifornimento. Plausibile l’incriminazione per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Una scena simile era avvenuta nel maggio dello scorso anno, quando furono fermati dalla polizia slovena cinque kosovari, al termine di una fuga in auto. Gli inseguimenti transfrontalieri sono autorizzati da un accordo tra Italia e Slovenia.