Insediata la presidente Tesei: “Lavorerò con passione”

Lavorerà nell’interesse della comunità, come ammesso dalla stessa Tesei. E spera presto di formare la nuova Giunta regionale.

Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, si è insediata ieri mattina a Palazzo Donini a Perugia. Ad accogliere la presidente Tesei è stato il presidente uscente-facente funzioni, Fabio Paparelli. “Nel rivolgere alla neo presidente della nostra regione, Donatella Tesei, il mio augurio sincero di buon lavoro – ha affermato Paparelli – vorrei ricordare che tra pochi mesi questa istituzione compirà cinquanta anni di vita. Sono stati decenni in cui l’Umbria ha conosciuto crescita, sviluppo e benessere. Il mio augurio è che con la nuova amministrazione, nell’interesse di tutta la nostra comunità regionale, vi sia una nuova fase di questo positivo ciclo. Noi, dall’opposizione, faremo la nostra parte”.

“Sono assolutamente consapevole dell’importante ruolo che vado a ricoprire – ha affermato Donatella Tesei – e del grande lavoro che mi attende. Posso dire che lo svolgerò con passione, impegno e con uno spirito di apertura e collaborazione con tutti gli attori istituzionali, economici e sociali della regione, nell’interesse della comunità umbra. Da oggi, dunque, si comincia a lavorare e spero di nominare presto anche la nuova Giunta regionale, e insieme avviare da subito l’azione di governo per riprendere il cammino ed il lavoro per la crescita, perché l’Umbria non può aspettare. Presto incontrerò anche tutti i funzionari e dipendenti della Regione, dato che con loro intendo instaurare un positivo rapporto di leale collaborazione. Tutti, infatti, siamo chiamati a lavorare nell’interesse di tutta la comunità. Mi auguro, quindi, di poter essere all’altezza delle aspettative, svolgendo il mandato affidatomi dai cittadini con umiltà ed impegno”.