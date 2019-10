Inquinamento, Pordenone stringe la cinghia sui consumi

A Pordenone e negli altri comuni del progetto RespiriAmo entreranno in vigore domani delle norme per ridurre le emissioni da riscaldamento e da fuochi all’aperto.

A causa degli alti livelli di inquinamento previsti per i prossimi giorni, da domenica 27 ottobre 2019 fino a nuova comunicazione sono in vigore le seguenti misure di emergenza, stabilite dal piano anti smog. Tali misure riguardano i comuni di Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola.

Di seguito gli accorgimenti da tenersi d’ora in poi: