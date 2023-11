InnoSocialMetro, contributi per l’innovazione sociale: lunedi un incontro

Lunedi 27 novembre (ore 11/13.30) la Città metropolitana di Torino e FinPiemonte illustrano il bando InnoSocialMetro, contributi a sostegno dell’innovazione sociale, rivolto alle piccole e micro imprese e presentano i soggetti attuatori della misura I3P scpa, SocialFare impresa sociale srl, Il nodo formazione consulenza e ricerca scs, 2i3T scarl, Vision2050 srl, Associazione Compagnia delle Opere del Piemonte, APE Consulting, Uomo e Ambiente srl, CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Soges spa, NeXt Nuova Economia per Tutti, Redrim sc, Ashoka Italia e NEMO Nuova Economia in Montagna Soc.Coop. Smart Revolution srl

La misura dispone di contributi per un milione e 200mila euro da Città metropolitana di Torino ed è composta da un percorso di accompagnamento individuale e da uno strumento di sostegno finanziario per aumentare la capacità dell’ecosistema imprenditoriale del territorio di generare un impatto sociale definibile e misurabile attraverso la propria attività.

Intervengono le consigliere metropolitane Sonia Cambursano e Valentina Cera, delegate allo sviluppo economico e alle politiche di parità.

Iscrizioni e programma: http://www.cittametropolitana.torino.it/speciali/2023/inno_social_metro/dwd/InnoSocialMetro_27Novembre.pdf