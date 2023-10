InnoSocialMetro, contributi per l’innovazione sociale. Il bando si apre oggi 30 ottobre

Contributi per un milione e 200mila euro da Città metropolitana di Torino a sostegno dell’innovazione sociale nellemicro e piccole imprese: la misurasi chiama InnoSocialMetro, è composta daun percorso di accompagnamento individualee dauno strumento disostegno finanziario per aumentare la capacità dell’ecosistema imprenditoriale del territorio di generare un impatto sociale definibile e misurabile attraverso la propria attività.

Le micro e piccoleimprese interessate devono avere sede operativa nel territorio metropolitano ed aver intrapreso e conclusoun percorso di accompagnamento individuale.

Il bando – che apre oggi 30 ottobre ed è online sul sito di Finpiemonte spa – è composto dadue forme di agevolazione (fruibili anche separatamente) con contributo in conto interessi e contributo a fondo perduto fino al 50% del valore dell’intervento ammissibile.

La Città metropolitana di Torino ha selezionato soggetti attuatori abilitati ai percorsi di accompagnamento previsti: l’elenco è online su http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/attivita-produttive/competitivita-innovazione/innosocialmetro/innosocialmetro-attuatori

“Ci piace pensare di contribuire ad incoraggiare l’evoluzione verso un modello economico più giusto, sostenibile e resiliente” spiega la consigliera metropolitana delegata allo sviluppo economico Sonia Cambursano “per cui i progetti che le imprese ci presenteranno per il finanziamento dovranno prevedere ricadute positive sulle comunità locali, sul territorio. Penso alla salvaguardia dell’occupazione, alla creazione di nuovi posti di lavoro con inclusione lavorativa e sociale di soggetti vulnerabili. Ma penso anche alla valorizzazione e alla salvaguardia dell’ambiente, al miglioramento della sostenibilità ambientale dell’attività d’impresa con la decarbonizzazione, l’utilizzo di materiali riciclati, la riduzione dei rifiuti e della plastica”.

“Finpiemonte affianca la Città metropolitana di Torino nella gestione della nuova misura InnoSocialMetro” commenta il direttore generale di Finpiemonte, Mario Alparone, “offrendo un sostegno finanziario, nella forma di contributo in conto interessi, finalizzato all’abbattimento dei tassi applicati su finanziamenti bancari e di sovvenzione a fondo perduto, fino al 50% del valore dell’intervento ammesso, atto a supportare gli investimenti delle micro e piccole imprese orientati ad un impatto sociale e ambientale misurabile e grazie al quale far ricadere il valore generato su tutto il territorio”.

Il bando non trascura la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile e la valorizzazione di mestieri e produzioni tipiche o locali.

L’impianto del bando, che ha forti valenze di carattere sociale, è frutto della collaborazione con la consigliera metropolitana delegata alle politiche di parità Valentina Cera.

Info e dettagli del bando su www.finpiemonte.it/agevolazioni/innosocialmetro