Presto l’accordo tra la Regione e le Università di Trieste e Udine

Marano Lagunare, 27 mag – La Regione cofinanzia la seconda

parte dell’importante progetto di mappatura generale

dell’accessibilità in Friuli Venezia Giulia e lo fa con un

accordo che sarà presto stipulato con l’Università di Trieste e

con quella di Udine; la finalità è di migliorare sempre di più

l’accessibilità del territorio regionale e garantire a tutte le

persone pari condizioni di utilizzo dello spazio aperto e

dell’ambiente urbano, costruito in sicurezza e per favorire

l’autonomia.

Il via libera è arrivato questa mattina dalla Giunta che,

riunitasi a Marano Lagunare, ha approvato l’accordo operativo per

la costituzione di un Osservatorio per l’analisi e il

monitoraggio della qualità dei Piani di eliminazione delle

barriere architettoniche (Peba), su proposta dell’assessore

regionale alle Infrastrutture e Territorio.

L’iniziativa, che si sviluppa nel solco tracciato dalla Legge

regionale 10 del 2018, prevede una rilevazione delle barriere

architettoniche e delle criticità su tutto il territorio del

Friuli Venezia Giulia, la successiva integrazione dei dati

raccolti nel software sviluppato appositamente da Insiel e una

sperimentazione dell’applicativo sul campo, con la collaborazione

di alcuni Comuni pilota (80 a oggi), prima del rilascio dello

stesso programma a tutti i Municipi della regione.

Nei suoi diversi step, il progetto conta la messa a punto di un

manuale con le linee guida per il rilevamento delle criticità, la

strutturazione di una “libreria delle soluzioni” con tutti gli

esempi di problemi già risolti (da prendere a modello), la

creazione di un sistema di classificazione del tipo di criticità

da sciogliere e, infine, la messa in rete di una piattaforma

unica di consultazione dei dati raccolti.

Con questo progetto, la Regione mira a un cambio di paradigma

nella progettazione edilizia e urbanistica, sulle basi di un

concetto nuovo di inclusione. Si tratta di approccio diverso e

innovativo all’accessibilità, che guarda a un’utenza ampliata:

alle esigenze di utilizzo armonico e sicuro dello spazio da parte

delle persone più fragili, cioè, la Regione risponde con

l’attuazione reale dei principi di uguaglianza e pari dignità per

tutti. Principi che possono essere concretamente declinati con la

trasformazione dello spazio e dell’area urbana in ambienti

fruibili da parte di chiunque, per consentire al più ampio numero

possibile di persone di muoversi in sicurezza e autonomia

nell’ambiente in cui vive.

