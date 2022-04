(REGFLASH) L’Aquila, 21 apr. – Con la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, tenutasi ieri, 20 aprile, il raddoppio della carreggiata della S.S.690 Avezzano-Sora, si appresta a diventare realtà tangibile e percorribile.

Si è conclusa, infatti, con la conferma del tracciato proposto da Anas, per un intervento dell’importo di circa 960 milioni di euro, la Conferenza dei Servizi decisoria dell’infrastruttura, che si sviluppa nei territori comunali di Avezzano, Capistrello, Canistro, Civitella Roveto, Civita D’Antino, Morino, San Vincenzo Valle Roveto e Balsorano, in Provincia dell’Aquila.

Già la delibera n.337 del 2020 aveva indicato la strategicità dell’infrastruttura per la Regione Abruzzo, visto che le è stato conferito il grado di priorità ‘1’.