 Infortunio mortale nella zona del Pizzo del Becco

Un ragazzo di 25 anni residente a Piazza Brembana, E.M., ha perso la vita in seguito a una caduta durante un’escursione.

Era uscito ieri in mattinata verso le 8:30 per andare in montagna ma il mancato rientro in serata ha allarmato i familiari che, dopo una prima ricerca senza esito, hanno chiesto aiuto alle autorità competenti. Impegnati nelle ricerche i tecnici del Soccorso alpino e i vigili del fuoco. Hanno battuto le probabili zone in cui poteva essersi diretto, tra cui il sentiero che porta ai Laghi Gemelli.

Stanotte verso le 2:30 hanno ritrovato il corpo del giovane sotto la parete sud – est del Pizzo del Becco, a 2200 metri di quota.