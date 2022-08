Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC) – dati trasversali: file per la ricerca

L’indagine sul reddito e le condizioni di vita delle famiglie è inserita all’interno di un più ampio sistema informativo europeo denominato “Statistics on Income and Living conditions” (Eu-Silc) deliberato con Regolamento del Parlamento Europeo, n. 1177/2003 e coordinato da Eurostat. Tale sistema risponde alla sempre più ampia e dettagliata richiesta di informazione statistica su argomenti come redditi, povertà, esclusione sociale.

L’indagine ha quindi come obiettivo prioritario quello di fornire, usando definizioni e metodi armonizzati, dati comparabili tra Paesi, sia a livello trasversale che longitudinale, per l’analisi della distribuzione dei redditi, della diseguaglianza e della povertà, della deprivazione, dell’esclusione sociale e della qualità della vita delle famiglie.

L’indagine EU-SILC fornisce due tipi di dati:

dati trasversali relativi a un determinato anno di indagine;

relativi a un determinato anno di indagine; dati longitudinali relativi a quattro anni di indagine.

Informazioni sulle modalità di richiesta e accesso ai file MFR sono disponibili nella sezione dedicata.

Si segnala la disponibilità dei file ad uso pubblico europei sul sito di Eurostat.



Nota. In data 26 Aprile 2018 il file PERSONAL DATA (P-FILE) Cross-Sectional è stato integrato con le variabili PH010, PH010_F, PH020, PH020_F, PH030, PH030_F, PH040, PH040_F, PH050, PH050_F, PH060, PH060_F, PH070, PH070_F che precedentemente erano state omesse per un errore tecnico.