X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati

Roma, 6 marzo 2023

Audizione dell’Istituto nazionale di statistica Dott. Fabio Massimo Rapiti Direttore della Direzione centrale per le statistiche economiche

In questa memoria l’Istat esamina diversi temi oggetto di confronto nell’ambito dell’ampio programma dell’Indagine conoscitiva. In apertura, si descrive l’andamento del commercio estero in Italia nel corso dell’ultimo anno che, come noto, è stato fortemente influenzato dalle dinamiche inflazionistiche.

Si presenta poi un’analisi dell’evoluzione di lungo periodo degli scambi commerciali dell’Italia, con particolare riferimento ai prodotti associati ai settori di specializzazione tradizionale del “Made in Italy”. Sulla base delle informazioni più recenti tratte da un modulo ad hoc inserito lo scorso dicembre nell’Indagine sulla fiducia delle imprese manifatturiere e dei servizi, vengono in seguito fornite alcune indicazioni sull’attuale solidità del sistema produttivo – così come emerge dalle dichiarazioni delle imprese – e sulle strategie adottate per far fronte alla crisi energetica nel corso del 2022.

Il programma dell’Indagine offre anche l’occasione di presentare alcuni quadri tematici sulle principali caratteristiche strutturali del sistema produttivo italiano, sul ritardo nei processi digitalizzazione delle imprese e sulla diffusione delle attività di formazione professionale.

L’ultima sezione di questa memoria presenta, infine, un’analisi dell’andamento recente del comparto turistico e delle sue potenzialità, e propone alcuni elementi conoscitivi aggiornati sull’importanza del Made in Italy agroalimentare, sulla rete degli agriturismi e sull’insieme delle attività culturali e creative, con particolare attenzione alla potenzialità di valorizzazione dei territori.

Il dossier allegato al materiale reso oggi disponibile offre, inoltre, una breve disamina dell’andamento recente dell’export in valore nei Sistemi Locali del Lavoro tra il 2019 e il 2021, e consente di evidenziare, in prima battuta, i punti di forza e vulnerabilità dei territori nei comparti tradizionalmente identificati come “Made in Italy”.